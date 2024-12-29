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        Abant'ta hafta sonu

        Bolu Abant Gölü Milli Parkı, misafirlerini kar manzaralarıyla ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:27
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        Abant'ta hafta sonu
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        Bolu Abant Gölü Milli Parkı, misafirlerini kar manzaralarıyla ağırlıyor.

        Hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilciler, çocuklarıyla geldikleri parkta kartopu oynadı, kardan adam yaptı.

        Bazı ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar eşliğinde yürüyüş parkurlarında yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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