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        Bolu'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:44
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        Bolu'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Umutkent Mahallesi 22. Ada'da bulunan bir apartmanın zemin katında Mehmet A'nın oturduğu dairede yangın çıktı.

        Yangını fark eden ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

        Ev sahibi Mehmet A, ambulansta muayene edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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