Bolu'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Umutkent Mahallesi 22. Ada'da bulunan bir apartmanın zemin katında Mehmet A'nın oturduğu dairede yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Ev sahibi Mehmet A, ambulansta muayene edildi.
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