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        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:26
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        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında hava sıcaklığı gece eksi derecelere düştü.

        Hava sıcaklığının düşmesiyle tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.

        Günübirlik tatil için Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkardı.

        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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