Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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