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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:31
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Azad İlhan, Kürşathan Akın

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+1 İshak Karaoğul), Berk Yıldız, Jefferson (Dk. 86 İlhami Sıraçhan Nas), Mukairu (Dk. 86 Anıl Koç), Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Avramovski (Dk. 74 Estrela), Enes Alıç, Hüsamettin Yener (Dk. 90+2 İskandarlı)

        Adanaspor: Jankat Yılmaz, Fofana, Dabo (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Donkor, Bonke (Dk. 90+2 Midiliç) , Metehan Altunbaş (Dk. 64 Cenk Güzelbay), Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yepie (Dk. 90+4 Ferhat Katipoğlu)

        Goller: Dk. 39 Jefferson (Penaltıdan), Dk. 43 ve 72 Avramovski (Boluspor), Dk. 68 Bonke (Adanaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 57 Donkor (Adanaspor)

        Sarı kart: Dk. 13 Metehan Altunbaş, Dk. 72 Fatih Kurucuk, Dk. 88 Bonke (Adanaspor), Dk. 19 Hüsamettin Yener (Boluspor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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