Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Azad İlhan, Kürşathan Akın
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+1 İshak Karaoğul), Berk Yıldız, Jefferson (Dk. 86 İlhami Sıraçhan Nas), Mukairu (Dk. 86 Anıl Koç), Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Avramovski (Dk. 74 Estrela), Enes Alıç, Hüsamettin Yener (Dk. 90+2 İskandarlı)
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Fofana, Dabo (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Donkor, Bonke (Dk. 90+2 Midiliç) , Metehan Altunbaş (Dk. 64 Cenk Güzelbay), Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yepie (Dk. 90+4 Ferhat Katipoğlu)
Goller: Dk. 39 Jefferson (Penaltıdan), Dk. 43 ve 72 Avramovski (Boluspor), Dk. 68 Bonke (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 57 Donkor (Adanaspor)
Sarı kart: Dk. 13 Metehan Altunbaş, Dk. 72 Fatih Kurucuk, Dk. 88 Bonke (Adanaspor), Dk. 19 Hüsamettin Yener (Boluspor)
BOLU
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