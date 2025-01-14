Bolu'da minibüsü çarptığı geyik öldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde minibüsün çarptığı kızıl geyik öldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde minibüsün çarptığı kızıl geyik öldü.
Bilecik-Sakarya-Nallıhan kara yolunda seyreden İ.K. idaresindeki 14 AAY 179 plakalı minibüs, Tepebaşı köyü mevkisinde aniden yola çıkan kızıl geyiğe çarptı. Minibüste hasar oluşurken, geyik öldü.
Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı yolda ulaşım, geyiğin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Yetkililer, sürücülere, yaban hayatı bölgelerinde daha dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
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