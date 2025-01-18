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        Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:19
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        Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Mudurnu-Nallıhan kara yolunda ilerleyen Eren K. idaresindeki 34 HOE 988 plakalı otomobil ile karşı istikamette seyreden Murat İ. yönetimindeki 41 ANA 708 plakalı tır, Aynalıkaya mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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