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        Bolu'da müstakil ev ve bitişiğindeki ahırda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da, yangın çıkan tek katlı müstakil ev ve bitişiğindeki ahır, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:52 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:59
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        Bolu'da müstakil ev ve bitişiğindeki ahırda çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da, yangın çıkan tek katlı müstakil ev ve bitişiğindeki ahır, kullanılamaz hale geldi.

        Ovadüzü Mahallesi 308. Sokak’ta Sezgin Tokuş’a ait tek katlı müstakil ev ile bitişiğindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Yangında elinde yanık oluşan ev sahibi Tokuş, olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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