Bolu'da müstakil ev ve bitişiğindeki ahırda çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ovadüzü Mahallesi 308. Sokak’ta Sezgin Tokuş’a ait tek katlı müstakil ev ile bitişiğindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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