Bolu'da müstakil ev ve bitişiğindeki ahırda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da, yangın çıkan tek katlı müstakil ev ve bitişiğindeki ahır, kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da, yangın çıkan tek katlı müstakil ev ve bitişiğindeki ahır, kullanılamaz hale geldi.
Ovadüzü Mahallesi 308. Sokak’ta Sezgin Tokuş’a ait tek katlı müstakil ev ile bitişiğindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yangında elinde yanık oluşan ev sahibi Tokuş, olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.
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