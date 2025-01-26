GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki yangına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili'ne tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve itfaiye personeli İ.A. ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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