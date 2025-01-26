Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (3)

TUTUKLANANOTEL SAHİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’in tutuklanan sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı. Savcılık sorgusunda yangına karşı her türlü önlemi aldıklarını iddia eden Ergül, “En son denetim 15 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur” dedi.

Ergül, yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu belirterek, anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerektiğini ve gece kahvaltıyı hazırlamak için 4 kişinin görev yaptığını söyledi. Ergül, otelde bulunan elektrik butonlarının çalıştığını ve otelde görevli elektrikçi ile birlikte yangın butonlarının kontrolünü yaptığını ifade etti.