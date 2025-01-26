Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (3)

        TUTUKLANANOTEL SAHİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTIBolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in tutuklanan sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (3)
        ABONE OL

        TUTUKLANANOTEL SAHİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’in tutuklanan sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı. Savcılık sorgusunda yangına karşı her türlü önlemi aldıklarını iddia eden Ergül, “En son denetim 15 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur” dedi.

        Ergül, yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu belirterek, anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerektiğini ve gece kahvaltıyı hazırlamak için 4 kişinin görev yaptığını söyledi. Ergül, otelde bulunan elektrik butonlarının çalıştığını ve otelde görevli elektrikçi ile birlikte yangın butonlarının kontrolünü yaptığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (2)
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (2)
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyede
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyede
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 11 şüpheliye daha gözaltı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 11 şüpheliye daha gözaltı
        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (6)
        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (6)