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        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (4)

        MİMARSERBEST BIRAKILDIBolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden emekli mimar Ali Bilir (72), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:10
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        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (4)
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        MİMARSERBEST BIRAKILDI

        Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden emekli mimar Ali Bilir (72), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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