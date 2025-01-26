Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (4)
MİMARSERBEST BIRAKILDIBolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden emekli mimar Ali Bilir (72), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
MİMARSERBEST BIRAKILDI
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden emekli mimar Ali Bilir (72), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.