Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (2)

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye Personeli İrfan Gazelle Müdürü Ahmet Demir, İç Mimar Ali Bilir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

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