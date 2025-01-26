Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (2)

        BELEDİYEBAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜR VEKİLİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİSoruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye Personeli İrfan Gazelle Müdürü Ahmet Demir, İç Mimar Ali Bilir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (2)
        ABONE OL

        BELEDİYEBAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜR VEKİLİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye Personeli İrfan Gazelle Müdürü Ahmet Demir, İç Mimar Ali Bilir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen
        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı
        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyede
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyede
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 11 şüpheliye daha gözaltı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 11 şüpheliye daha gözaltı
        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (6)
        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (6)
        Boluspor-Gençlerbirliği: 0-2
        Boluspor-Gençlerbirliği: 0-2