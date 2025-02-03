Göynük'te ava giden genç ölü bulundu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Jandarma ekipleri ve köy sakinlerince yapılan arama sonucunda köyün yakınındaki arazide gencin cansız bedeni bulundu.

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