Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı ve sis görüldü.

Yağış, özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oldu.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı ve sis etkili oldu.

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