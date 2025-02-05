Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralanan 2 kişi taburcu edildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralanan 2 kişi taburcu edildi.
Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangında yaralananlardan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan 2 kişinin tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen 2 kişiyle Bolu'da tedavi gören yaralı kalmadı.
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