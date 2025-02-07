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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:33
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

        D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar ve sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

        Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık kesimlerinde de kar etkili oluyor.

        Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere, Bıçkıyanı ile yüksek kesimlerde kar görülüyor.

        Düzce kent merkezi, Kalıcı Konutlar ve Konuralp bölgeleri ile Akçakoca D-655 kara yolunda da yağış etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezi karla kaplanırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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