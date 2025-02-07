Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar ve sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere, Bıçkıyanı ile yüksek kesimlerde kar görülüyor.

Düzce kent merkezi, Kalıcı Konutlar ve Konuralp bölgeleri ile Akçakoca D-655 kara yolunda da yağış etkisini sürdürüyor.

Kent merkezi karla kaplanırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.