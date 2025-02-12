Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e ulaştı
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e yükseldi.
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e yükseldi.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ekim 2024'te su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen derelerin debileri, eriyen karların etkisiyle arttı.
Derelerin ulaştığı havzadaki Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükselmeye devam ediyor.
Yüzde 84 olarak ölçülen barajdaki doluluğun, bahar aylarında eriyen karlar ve mevsimsel yağmurlarla tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.
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