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        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e ulaştı

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:59 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:06
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        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e ulaştı
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        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e yükseldi.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ekim 2024'te su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen derelerin debileri, eriyen karların etkisiyle arttı.

        Derelerin ulaştığı havzadaki Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

        Yüzde 84 olarak ölçülen barajdaki doluluğun, bahar aylarında eriyen karlar ve mevsimsel yağmurlarla tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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