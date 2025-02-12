Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 84'e ulaştı

Yüzde 84 olarak ölçülen barajdaki doluluğun, bahar aylarında eriyen karlar ve mevsimsel yağmurlarla tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ekim 2024'te su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen derelerin debileri, eriyen karların etkisiyle arttı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.