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        Geosis Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:23
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        Geosis Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

        Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, AA muhabirine, ligin 5'inci haftasında göreve başlayan teknik direktör Arif Ufuk Kahraman ile "karşılıklı anlaşılarak" yolların ayrıldığını söyledi.

        Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştıkları bilgisini veren Savaş Abak, Boluspor'a verdiği desteklerden dolayı Arif Ufuk Kahraman'a teşekkür ederek başarı diledi.

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