Geosis Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştıkları bilgisini veren Savaş Abak, Boluspor'a verdiği desteklerden dolayı Arif Ufuk Kahraman'a teşekkür ederek başarı diledi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

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