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        Bolu'da uyuşturucu davası sanıklarına hapis cezası

        Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 2 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:45
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        Bolu'da uyuşturucu davası sanıklarına hapis cezası
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        Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 2 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezer G. ve Tarık G. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son sözleri sorulan Tarık G, hakkında şikayette bulunan kişileri tanımadığını belirtti.

        Kendisine iftira atıldığını ileri süren Tarık G. "Bana iftira atılıyor. 4 yıldır uyuşturucu madde kullanmıyorum ve ticaretini yapmadım." dedi.

        Sezer G. ise uyuşturucu madde ticareti yapmadığını savunarak, "Hakkımda şikayette bulunan H.Ö'yü olay günü tanıdım. Uyuşturucu maddeyi şahıslara benim vermemi istedi ancak kabul etmedim." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanıklara, 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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