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        Geleneksel Kızak Yarışları'nın 2. ayağı Bolu'da yapıldı

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 2. ayağı Bolu'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:40
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        Geleneksel Kızak Yarışları'nın 2. ayağı Bolu'da yapıldı
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        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 2. ayağı Bolu'da gerçekleştirildi.

        Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan yarışlara, 10 ilden 75 sporcu katıldı.

        Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde sporcular, "Kastamonu Kızağı" ve "Erzurum Kızağı" kategorilerinde hazırlanan pisti en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.

        Geleneksel sporların yaygınlaştırılması adına önem taşıyan etkinlik, sporcular ve izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

        Erzurum Kızağı kategorisinde büyüklerde Murat Aksakallı, Mustafa Polat ve Yunus Yıldırım, gençlerde Efe Polat, Hakan Umut Dedeoğlu, Muhammet Bera Uçar, miniklerde ise Muhammet Mert Çavuşoğlu, Abdülmecit Atay ile Ertuğrul Atay dereceye girdi.

        Kastamonu Kızağı kategorisinde ise büyük erkeklerde Ümit Özer, Metehan Turan ve Selim Hüseyin Özdemir, genç erkeklerde Eyüp Balta, Can Akyüz, Abdurrahman Sevinç, yıldız erkeklerde Efe Türkoğlu, Eymen Hızlı, Egehan Gököz, minik erkeklerde de Miraç Çakan, Efe Kök ile Emre Bozdoğan ödül almaya hak kazandı.

        Bu kategoride ayrıca büyük kızlarda Nursena Sevinç, Sude İmalı ve Ravzanur Taşpınar, genç kadınlarda Elifnur Aygut, Asena Ekinci, Gülbahar Helli, yıldız kadınlarda Kübra Avşar, Şükriye Ziyşan Can ve Nursene Çetin derece elde etti.

        Veteranlar branşında ise kadınlarda Gülcan Çağlayan, Ayşe İmalı ve Selver Bozdoğa dereceye girerken, erkeklerde İlyas Murat Çağlayan ile Yusuf Coşgun madalyanın sahibi oldu.

        Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdülhadi Turus, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Metin Gatfar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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