Bolu merkez ile 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında okula köylerden gelen tüm öğrenciler için eğitim-öğretime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.

Bolu merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildi.

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