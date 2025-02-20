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        Bolu merkez ile 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Bolu merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 00:18 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:18
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        Bolu merkez ile 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi
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        Bolu merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildi.

        Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.

        Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında okula köylerden gelen tüm öğrenciler için eğitim-öğretime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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