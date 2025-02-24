Bolu'da düzenlenen "UDEG III. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi" tamamlandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen "UDEG III. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi" sona erdi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı kongre, yoğun ve verimli programın ardından tamamlandı.

Üç gün süren kongrede diş hekimliği eğitimindeki son gelişmeler, Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) okuryazarlığı ve uluslararası diş hekimliği eğitim modelleri ele alındı.

Alanında uzman akademisyenlerce verilen kurslar ve yapılan konuşmalar, hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından ilgiyle takip edildi. Katılımcılar, diş hekimliği eğitiminin geleceğine dair önemli konuları tartışma fırsatı buldu.

Kongre kapanışının ardından katılımcılar için Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı'nı gezi yapıldı. Beyaz örtüye bürünen Gölcük, manzaralarıyla ziyaretçileri etkiledi. Katılımcılar göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti. Gezi sırasında öğrencilere sucuk ekmek ikramı yapıldı.