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        Bolu'da kadın komutanlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıttı

        Bolu Jandarma Komutanlığında görev yapan kadın komutanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kadınlara karanfil dağıtarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:20
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        Bolu'da kadın komutanlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıttı
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        Bolu Jandarma Komutanlığında görev yapan kadın komutanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kadınlara karanfil dağıtarak kutladı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde stant açıldı.

        Stantta kadın komutanlar tarafından kadınlara karanfil verilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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