Bolu'da kadın komutanlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıttı
Bolu Jandarma Komutanlığında görev yapan kadın komutanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kadınlara karanfil dağıtarak kutladı.
Bolu Jandarma Komutanlığında görev yapan kadın komutanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kadınlara karanfil dağıtarak kutladı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde stant açıldı.
Stantta kadın komutanlar tarafından kadınlara karanfil verilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
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