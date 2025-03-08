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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:24 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:24
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Yedigöller mevkisindeki bir dinlenme tesisi önünde M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki E.D. ve A.K. yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        E.D. ve A.K'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, M.B'yi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırdı.

        M.B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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