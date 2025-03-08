Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kazada sürücü ile otomobildeki E.D. ve A.K. yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

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