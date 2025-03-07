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        Bolu'da cinsel istismar sanığı 30 yıl hapisle cezalandırıldı

        Bolu'da, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:49
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        Bolu'da cinsel istismar sanığı 30 yıl hapisle cezalandırıldı
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        Bolu’da, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.İ, eşi E.İ. ve taraf avukatları katıldı.

        Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.İ. suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz." dedi.

        Anne E.İ. eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık S.İ'nin "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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