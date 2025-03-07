Bolu'da cinsel istismar sanığı 30 yıl hapisle cezalandırıldı
Bolu'da, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu’da, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.İ, eşi E.İ. ve taraf avukatları katıldı.
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.İ. suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz." dedi.
Anne E.İ. eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık S.İ'nin "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
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