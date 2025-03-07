Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Hafif ticari araç tarlaya savruldu; 2 yaralı

        BOLU'da, takla atarak tarlaya savrulup yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü Arif D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:35 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araç tarlaya savruldu; 2 yaralı
        ABONE OL

        BOLU'da, takla atarak tarlaya savrulup yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü Arif D. ile yanındaki babası Servet D., yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Mudurnu-Göynük kara yolunda Çavuşderesi köyü mevkisinde meydana geldi. Göynük istikametine giden Arif D.'nin kontrolünü yitirdiği 14 ABR 870 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı. Tarlaya savrulup yan yatan araçtaki sürücü Arif D. ile babası Servet D. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Mudurnu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Bolu'da öğrenciler yaban hayatını görerek öğreniyor
        Bolu'da öğrenciler yaban hayatını görerek öğreniyor
        Kamyonun çarptığı kadın öldü, şoför gözaltında
        Kamyonun çarptığı kadın öldü, şoför gözaltında
        Bolu'da kurgusal karakterler, bilim şenliğinde "erik dalı" oynadı
        Bolu'da kurgusal karakterler, bilim şenliğinde "erik dalı" oynadı
        Bolu'da kamyonun çarptığı kadın hastanede öldü
        Bolu'da kamyonun çarptığı kadın hastanede öldü
        Bolu'da 34 bin 800 makaron ele geçirildi
        Bolu'da 34 bin 800 makaron ele geçirildi
        Altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örne...
        Altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örne...