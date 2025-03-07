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        Kamyonun çarptığı kadın öldü, şoför gözaltında

        BOLU'dakamyonun çarptığı Hürriyet Öztürk (64), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:09 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:09
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        Kamyonun çarptığı kadın öldü, şoför gözaltında
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        BOLU'dakamyonun çarptığı Hürriyet Öztürk (64), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, şoför gözaltına alındı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak'ta meydana geldi. A.K. idaresindeki 34 GUP 806 plakalı zincir bir markete ait kamyon, yolda yürüyen Hürriyet Öztürk'e çarptı. Öztürk kamyonun altında kalırken, şoför A.K. yoluna devam etti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü, sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. A.K. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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