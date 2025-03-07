Bolu'da kamyonun çarptığı kadın hastanede öldü
Bolu'da kamyonun çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bolu'da kamyonun çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
A.K. idaresindeki 34 GUP 806 plakalı kamyon dün akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak'ta Hürriyet Öztürk'e (64) çarptı.
Kazada kadın yaralanırken, sürücü bölgeden uzaklaştı.
Sokaktan geçen motokuryenin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliği belirlenen kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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