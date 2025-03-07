Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 34 bin 800 makaron ele geçirildi

        Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 34 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 34 bin 800 makaron ele geçirildi
        ABONE OL

        Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 34 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Durdurulan minibüs ve yolcu otobüsünde yapılan aramada, 34 bin 800 makaron, 20 elektronik sigara, 21 bin 600 elektronik sigara likidi, 100 paket kaçak sigara ve 4 kilogram nargile tütünü bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Kaybolan Tanju öğretmen için 3. gün... Korkulan olmasın!
        Kaybolan Tanju öğretmen için 3. gün... Korkulan olmasın!
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        "İşim gasp edildi"
        "İşim gasp edildi"
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor

        Benzer Haberler

        Altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örne...
        Altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örne...
        Kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu'ndan karot örnekleri alınıyor
        Kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu'ndan karot örnekleri alınıyor
        Haberleşme kablolarını çalıp kaçan şüpheliler ormanda yakalandı; 1 tutuklam...
        Haberleşme kablolarını çalıp kaçan şüpheliler ormanda yakalandı; 1 tutuklam...
        Bolu'da haberleşme kablolarını kesen şüpheli tutuklandı
        Bolu'da haberleşme kablolarını kesen şüpheli tutuklandı
        Bolulu hayırsever iş insanı İzzet Baysal, vefatının 25'inci yılında anıldı
        Bolulu hayırsever iş insanı İzzet Baysal, vefatının 25'inci yılında anıldı
        Öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiası
        Öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiası