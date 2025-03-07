Bolu'da 34 bin 800 makaron ele geçirildi

Durdurulan minibüs ve yolcu otobüsünde yapılan aramada, 34 bin 800 makaron, 20 elektronik sigara, 21 bin 600 elektronik sigara likidi, 100 paket kaçak sigara ve 4 kilogram nargile tütünü bulundu.

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