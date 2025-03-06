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        Altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örnekleri alınıyor

        Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor'un uzun yıllar iç saha maçlarını oynadığı ve geçen ay fiziki altyapısının yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örnekleri alınırken stat kolonlarında sıyırma ve sahada sondaj çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:10
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        Altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örnekleri alınıyor
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor'un uzun yıllar iç saha maçlarını oynadığı ve geçen ay fiziki altyapısının yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örnekleri alınırken stat kolonlarında sıyırma ve sahada sondaj çalışmalarına başlandı.

        Amed Sportif Faaliyetler ile 16 Şubat'ta oynanan karşılaşmanın ardından yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Bolu Atatürk Stadı, yangın, elektrik ve depreme dayanıklılık testlerinden geçmediği gerekçesiyle kapatıldı.

        Bolu Belediyesi tarafından stada depreme dayanıklılık, yangın ve elektrik güvenliği için yapılacak çalışmalarla ilgili gerçekleştirilen ihale sonucunda yetkilendirilen firma, çalışmalarına başladı.

        Bolu Atatürk Stadı'na gelen firma yetkilileri, tribünlerin bulunduğu alanlardan karot örnekleri alırken kolonlarda sıyırma yaparak demir kalitelerine bakıyor. Ayrıca stadın saha kısmında ise sondaj çalışması yapılıyor.

        Ekiplerin 3 tribünü kapsayan 45 noktadan karot, stadın içinde ise 8 farklı yerden 20 metrelik sondaj örnekleri alacağı öğrenildi.

        İşlemlerin tamamlanmasının ardından laboratuvara götürülecek örneklerin sonuçlarının yaklaşık 2,5 ayda çıkması bekleniyor.

        - "Stat işi bizi biraz üzdü"

        Kulüp başkanı Savaş Abak, AA muhabirine, stadın kapatılması kararının 21 Şubat'ta gerçekleşen toplantıda alındığını söyledi.

        Her yıl almaları gereken güvenlik sertifikasında bazı eksiklikler tespit edildiğinin kendilerine bildirildiğini aktaran Abak, "Statla ilgili her sene güvenlik sertifikası alıyoruz. Bu sene güvenlik sertifikasının, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün verdiği raporlar doğrultusunda yangın, elektrik ve depreme dayanım testlerinden geçmediği söylendi." diye konuştu.

        Abak, yetkililerin haklı olarak denetimleri sıkı tuttuğunu belirterek, stadın kapatılması nedeniyle maçlarını farklı illerde oynamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

        İyi bir takıma sahip olduklarını dile getiren Abak, "Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama stat işi bizi biraz üzdü." dedi.

        Abak, statta yapılan çalışmalara değinerek, "Karot numuneleri alınıyor. Büyük bir kısmını kale arkasından almışlar. VIP kısmından da alınmış. Kale arkasında sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum, orası yeni yapılmış. Demirlerde herhangi bir sıkıntı yok. Beton da fena değil. Yıllardır sıkıntı var. Artık ne gerekiyorsa yapılsın. Tüm numuneler alındıktan sonra tüm testlere bakacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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