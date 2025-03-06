Kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu'ndan karot örnekleri alınıyor

DEPREME dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu’ndan karot örneği alınırken, zemin etüdü yapılıyor.

Bolu’da, 67 yıldır hizmet veren Atatürk Stadyumu, fiziki yapısının depreme uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Sahada son maç 16 Şubat tarihinde Geosis Boluspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynandı. Stadyumun kapanması nedeniyle Geosis Boluspor, ev sahibi olduğu karşılaşmaları da farklı şehirlerde oynuyor. Stadyumun, depreme dayanıklılığını ölçmek için karot örneği ve zemin etüdü çalışması başladı. Ekipler, tribünlerin ön kısmında belirlenen noktalarda zeminden ve tribün kısımlarındaki taşıyıcı kolonlardan da karot örneği alıyor. Kapalı ve VIP tribünlerde de güçlendirme olduğu tespit edildi. Örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından, stadyum hakkında karar verilecek.

‘45 NOKTADAN KAROT, 17 NOKTADAN DA SIYIRMA YAPILIYOR’

Bolu Atatürk Stadyumu Müdürü Şerafettin Bilgin, kolonlardaki demir yoğunluğunun da incelendiğini belirterek, “Stadyumda zemin etüdü çalışması başladı. 9 noktadan zemin etüdü alınıyor. 6 tanesi 10 metre, 3 tanesi 20 metre olarak zemin etüdü çalışması yapılıyor. Karot çalışmaları de devam ediyor bu anlamda. 45 noktadan karot, 17 noktadan da sıyırma yapılıyor. Bunlar gittikten sonra laboratuvar aşamasına giriyor. Laboratuvardan ne zaman çıkar bilemiyorum. Kapalı tribünde güçlendirme olduğu belirlendi. Arka direkleri tamamen güçlendirme çıktı. Sıyırmalarda öyle göründü. Yine karot çalışmaları yapıldı. Kale arkası zaten deprem sonrası, yeni. Yani kısım olarak oynanır. Zemin olarak da hazırız. İnşallah maç oynanır” diye konuştu.