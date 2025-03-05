Bolu'da haberleşme kablolarını kesen şüpheli tutuklandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde haberleşme kablosunu kestikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emirler köyü mevkisinde bulunan haberleşme kablolarını keserek kaçan 2 şüpheli, JASAT ve Jandarma Asayiş Timlerinin takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada, olayda kullanılan demir kesme makası ve çok miktarda kablo ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.