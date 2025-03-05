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        Bolu'da haberleşme kablolarını kesen şüpheli tutuklandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde haberleşme kablosunu kestikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:11
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        Bolu'da haberleşme kablolarını kesen şüpheli tutuklandı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde haberleşme kablosunu kestikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emirler köyü mevkisinde bulunan haberleşme kablolarını keserek kaçan 2 şüpheli, JASAT ve Jandarma Asayiş Timlerinin takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

        Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada, olayda kullanılan demir kesme makası ve çok miktarda kablo ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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