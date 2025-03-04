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        Öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiası

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde sosyal bilgiler öğretmeni E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:58 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:05
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        Öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiası
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        BOLU’nun Mudurnu ilçesinde sosyal bilgiler öğretmeni E.B.’nin öğrencisi B.Ş’yi (12) darbettiği iddia edildi. B.Ş.’nin ailesinin darp raporu alıp şikayetçi olduğu öğretmen E.B. hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan işlem başlatıldı.

        Dumlupınar Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmeni olan E.B., iddiaya göre derste E.B.’yi tahtaya çıkarıp yumrukladı. Akşam eve gittiğinde yaşadıklarını ailesine anlatan B.Ş., ailesi ile birlikte Mudurnu Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldıktan sonra Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek öğretmenden şikayetçi oldu. Hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan işlem başlatılan öğretmen E.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        ‘GEL LAN BURAYA DEYİP TAHTAYA ÇAĞIRDI’

        Polis merkezinde ifade veren B.Ş., öğretmeninin kendisini yumruklayarak dövdüğünü ifade ederek, “Sosyal Bilgiler dersimizin öğretmeni olan E.B, derse girdikten yaklaşık 10 dakika sonra sınıftaki çocuklar ses yapıyordu, ‘Konuşan erkekleri sınıftan atarım’ dedi. Ben de öğretmenimize ‘Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim’ dedim. Ben böyle deyince öğretmenim ‘Gel lan buraya’ dedi ve beni tahtaya çağırdı. Ben tahtaya çıkınca tahtanın önünde eliyle yumruk yaparak kafama iki kere vurdu. Ben yüzümü korumak için kolumu kaldırdığımda ise bu sefer yumruk ile sol kaburgamın altına bir kere daha vurdu. Kafama, koluma ve kaburgamın altına yumrukla vurduktan sonra eliyle benim boğazımdan tuttu, beni tahtaya doğru ittirdi. Okul tişörtümün yakasından tuttu ve beni sırama doğru fırlattı. Beni fırlatırken ‘Geç otur yerine, sesini duymayacağım’ dedi” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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