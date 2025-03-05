Bolulu hayırsever iş insanı İzzet Baysal, vefatının 25'inci yılında anıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kurucusu olan, kente eğitim ve sağlık alanında birçok eser kazandıran iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 25'inci yılında mezarı başında anıldı.

Üniversite yerleşkesindeki İzzet Baysal Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, STK'lerin temsilcileri, daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Vali Abdulaziz Aydın, burada yaptığı konuşmada, kentin kalkınmasına ve gelişimine ömrünü adamış merhum hayırsever İzzet Baysal'ı vefatının 25'inci yılında saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Baysal'ın, tüm servetini doğduğu topraklara vakfederek gönül verdiği şehri modern eğitim ve sağlık kurumlarıyla donattığını anlatan Aydın, "Birçok insanın hayatına dokunmuş ve onların geleceğe inançla bağlanmasını sağlamış müstesna bir şahsiyetti. Onun azmi ve fedakarlıkları toplumsal dayanışmanın ve vefa duygusunun en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Onun hayatı ve vizyonu, sahip olduğu gücün ve imkanların, başkalarının hayatlarına fayda sağlamak için nasıl kullanılabileceğinin en güzel örneğidir." dedi.

Aydın, Baysal'ın bıraktığı mirasın, sadece şehrin yaşam kalitesini yükselten binalarda değil, kalkınma ve bilinçlenme hareketinin simgesi haline gelmiş yaşam felsefesi şeklinde de zihinlerde ve kalplerde canlı şekilde kalmaya devam edileceğini dile getirerek, "Bugün İzzet Baysal’ı anarken, onun ilham veren hayatını ve yaptıklarını hatırlıyor, topluma katkı sağlamak için hepimize düşen sorumluluğu bir kez daha anımsıyoruz." diye konuştu.

Tanju Özcan da her yıl Bolulu insanların, kimsenin zorlaması, teşviki olmaksızın mezarının başına gönüllü geldiğine dikkati çekerek, "Rahmetli büyüğümüzü, babamızı anıyorlar ve dualarını ondan hiç esirgemiyorlar. İzzet Baysal, Bolu açısından çok önemli. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, onun ismini, İzzet Baysal ismini tanımayan yok." şeklinde konuştu.