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        Bolu'da kurgusal karakterler, bilim şenliğinde "erik dalı" oynadı

        Bolu'da Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla düzenlenen bilim şenliğinde, kurgusal karakterler "erik dalı" oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:21
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        Bolu'da kurgusal karakterler, bilim şenliğinde "erik dalı" oynadı
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        Bolu'da Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla düzenlenen bilim şenliğinde, kurgusal karakterler "erik dalı" oynadı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hafta kapsamında bilim şenliği organize edildi.

        Bolu Bilim ve Sanat Merkezi koordinesinde Anıt Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, 10 okulun hazırladığı bilim projeleri sergilendi.

        İlk ve ortaokul öğrencileri de şenliği ziyaret ederek, "Lego", "Gözümüz gökyüzünde", "Kurşun kalemle LED ışık yakma", "Çizgi izleyen robot", "Dron", "3D yazıcı", "Uçuş simülasyonu", "Model uçak" ve "Planetaryum" atölyelerindeki aktivitelere katıldı.

        Etkinlikte, kurgusal karakterler "Optimus Prime" ve "Bumblebee" öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

        Kurgusal karakterlerin müzik eşliğinde "erik dalı" oynaması beğeniyle izlendi.

        Bilim şenliği, gün boyu devam edecek.

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