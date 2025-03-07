Bolu'da kurgusal karakterler, bilim şenliğinde "erik dalı" oynadı

İlk ve ortaokul öğrencileri de şenliği ziyaret ederek, "Lego", "Gözümüz gökyüzünde", "Kurşun kalemle LED ışık yakma", "Çizgi izleyen robot", "Dron", "3D yazıcı", "Uçuş simülasyonu", "Model uçak" ve "Planetaryum" atölyelerindeki aktivitelere katıldı.

Bolu'da Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla düzenlenen bilim şenliğinde, kurgusal karakterler "erik dalı" oynadı.

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