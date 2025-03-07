Bolu'da şap hastalığı şüphesiyle 2 köyde karantina başlatıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle 2 köyde karantina başlatıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle 2 köyde karantina başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti.
Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.
Besicileri karantinaya uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi.
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