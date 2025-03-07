Bolu'da şap hastalığı şüphesiyle 2 köyde karantina başlatıldı

Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti.

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