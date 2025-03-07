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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Cami tuvaletinde göğsünden vurdular | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!

        Kocaeli'nde, 40 yaşındaki A.L., Darıca ilçesindeki Ensar Camii'nin tuvaletinde göğsünün sol tarafından silahla vurulmuş halde bulundu. A.L.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:15 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:16
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        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!
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        Kocaeli'nde olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camii'nin tuvaletinde meydana geldi.

        GÖĞSÜNÜN SOLUNDAN VURULDU

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi (40) göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

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        Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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