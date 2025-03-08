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        Bolu Valisi Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ziyaret ettiği alışveriş merkezinde, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:51
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        Bolu Valisi Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ziyaret ettiği alışveriş merkezinde, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Aydın, eşi ve 2 çocuğuyla Paşaköy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezini ziyaret etti.

        Vali Aydın, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Bolu ile Gerede Aile Destek Merkezlerinde görevli kadınlar ile kadın girişimcilerin açtıkları stantları inceledi.

        Aydın ve eşi, stantlardaki yetkililerden bilgi aldıktan sonra kadın ziyaretçilerin ve çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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