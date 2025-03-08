Bolu Valisi Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Aydın ve eşi, stantlardaki yetkililerden bilgi aldıktan sonra kadın ziyaretçilerin ve çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Vali Aydın, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Bolu ile Gerede Aile Destek Merkezlerinde görevli kadınlar ile kadın girişimcilerin açtıkları stantları inceledi.

Aydın, eşi ve 2 çocuğuyla Paşaköy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezini ziyaret etti.

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