        Bolu'da "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Bolu'da "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Aile Yılı'nda Ailelerle Birlikte Yerli Malı Haftası Şöleni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:29
        Bolu'da "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi
        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Aile Yılı'nda Ailelerle Birlikte Yerli Malı Haftası Şöleni" gerçekleştirildi.

        Nene Hatun Anaokulu'nda düzenlenen program, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlknur Pınarcı'nın öğrencilerle beraber kurdele kesimiyle başladı.

        Açılış konuşmasının ardından, yöreye özgü geleneksel ürünler ve yiyecekler tanıtıldı.

        Etkinlikte anneler çocuklarıyla mantı yaptı, çiğköfte yoğurdu ve yoğurt mayaladı.

        Ayrıca çocuklar, anneleriyle geleneksel oyunlar oynayarak yöresel müzikler eşliğinde eğlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

