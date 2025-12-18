Bolu'da "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Aile Yılı'nda Ailelerle Birlikte Yerli Malı Haftası Şöleni" gerçekleştirildi.
Nene Hatun Anaokulu'nda düzenlenen program, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlknur Pınarcı'nın öğrencilerle beraber kurdele kesimiyle başladı.
Açılış konuşmasının ardından, yöreye özgü geleneksel ürünler ve yiyecekler tanıtıldı.
Etkinlikte anneler çocuklarıyla mantı yaptı, çiğköfte yoğurdu ve yoğurt mayaladı.
Ayrıca çocuklar, anneleriyle geleneksel oyunlar oynayarak yöresel müzikler eşliğinde eğlendi.
