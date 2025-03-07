ASOMDER yönetiminden Mengen'e ziyaret

Ziyaretlerde, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren ASOMDER yöneticileri, 14 Mart'ta ilçede düzenleyecekleri ve 17 deneyimli aşçının konuşmacı olarak katılacağı panele davette bulundu.​​​​​​​

Geçen günlerde yapılan genel kurulda görevi devralan ASOMDER'in yeni yönetimi, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız'ı, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan'ı ve mezun oldukları Mengen Aşçılık Lisesini ziyaret etti.

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