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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.03.2025 - 09:58
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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi öldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi öldü.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Murat Lezgi (31) idaresindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde bariyere çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil yaklaşık 30 metre sonra durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki Ercan Duru (46) ve Ayhan Kaşıkçı'nın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan ağır yaralı sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntüde, otomobilin bariyere çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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