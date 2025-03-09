Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpıp takla atan otomobildeki iki kişi öldü

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki E.D. ve A.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

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