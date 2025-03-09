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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpıp takla atan otomobildeki iki kişi öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.03.2025 - 09:58
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpıp takla atan otomobildeki iki kişi öldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde bariyere çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil yaklaşık 30 metre sonra durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki E.D. ve A.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan M.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntüde, otomobilin bariyere çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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