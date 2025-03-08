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        Haberler Gündem Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı

        Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı

        Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Partili Meclis üyesi Elif Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Kurtuluş hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'ifade özgürlüğünün engellenmesi' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:25
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        Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı
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        Kadıköy Belediye Meclisi'nde, Meclis 1. Başkanvekili ile AK Parti Grup Başkanvekili arasında süre kısıtlaması nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.

        GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yapılan Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma açtı.

        Başsavcılık, "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında, Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verdi.

        DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLMİŞTİ

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        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.

        Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.

        AK Partili meclis üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.

        Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik" ifadelerini kullanmıştı.

        Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.

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