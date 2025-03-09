Donald Trump: İran askeri yolla ya da müzakereyle baş edilebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer program konusundaki müzakere teklifi İran Dini Lideri Ali Hamaney tarafından sıcak karşılanmadı.

Donald Trump ise cuma günü Fox Business kanalına verdiği röportajda İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump röportajda şu ifadelere yer verdi:

"İran'la iki şekilde baş edilebilir; ya askeri yolla ya da anlaşma sağlayarak. Anlaşma sağlamayı tercih ediyorum. İran'a zarar vermek istemem. Onlar harika insanlar. Biliyorum ki ülkemizde pek çok İranlı var. İran halkı harika. Ancak sert bir rejime sahipler. Zaman geliyor, öyle ya da böyle bir şeyler olacak. Onlara mektup yazdım, müzakere edeceksiniz diye umuyorum dedim. Eğer askeri yola girersek onlar için kötü şeyler olacak."

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Beyaz Saray da Trump'la benzer bir açıklamada bulundu.

Hamaney'in açıklamaları sonrası değerlendirmede bulunan Beyaz Saray, İran'ın askeri yolla ya da müzakereyle ele alınabileceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yaptığı açıklamada "Umarız ki İran rejimi halkının çıkarlarını terörün önüne koyar." dedi.

HAMANEY'İN AÇIKLAMASI

İran Dini Lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yolladığı müzakere mektubu sonrası ilk defa açıklamada bulundu.

Hamaney, müzakere ısrarında bulunan devletlerin esas amacının kendi taleplerini dayatmak olduğunu belirtirken, ABD hükümetini üstü kapalı biçimde 'zorba' olarak nitelendirdi.