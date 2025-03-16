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        Taşkesti'de "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" projesi toplantısı yapıldı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" projesi kapsamında kaynakların verimli kullanımı, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam bilincinin artırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:45
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        Taşkesti'de "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" projesi toplantısı yapıldı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" projesi kapsamında kaynakların verimli kullanımı, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam bilincinin artırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

        Taşkesti İlkokulu’ndaki toplantıya, Belediye Başkanı Saim Çevik, okul müdür yardımcısı ve proje danışmanı Emel Çimen, merkez ve köy muhtarları ile öğretmenler katıldı.

        Toplantıda, proje kapsamında öğrencilerin doğayla iç içe eğitim alabileceği, geri dönüşüm ve enerji tasarrufunu teşvik eden bir kütüphane oluşturulması konusunda muhtarlarla işbirliği yapıldı.

        Proje danışmanı Çimen, katılımcılara atıkların geri kazanımı, enerji verimliliği ve ekolojik yaşamın önemine dair yaptığı sunumda, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin artırılması konularını anlattı.

        Toplantıda alınan kararlara göre, okullarda su ve enerji tasarrufu sağlayan uygulamalar teşvik edilecek, geri dönüşüm sistemleri güçlendirilecek, öğrencilere çevre bilinci kazandıracak eğitimler düzenlenecek ve "AGRO Yeşil Kütüphane"nin inşası için işbirliği yapılacak.

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