Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti

        AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:07 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti
        ABONE OL

        AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        D-100 kara yolunda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı 14 KJ 700 plakalı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi yükseltildi
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?

        Benzer Haberler

        Tanju Özcan: Türkiye'de hukuk var mı yok mu yarın göreceğiz
        Tanju Özcan: Türkiye'de hukuk var mı yok mu yarın göreceğiz
        Tanju Özcan: İki bakanlıktan bir kişi bile içeride değil
        Tanju Özcan: İki bakanlıktan bir kişi bile içeride değil
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu hakkın...
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu hakkın...
        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da bir haftada 29 bin 397 sürücü ve araç denetlendi
        Bolu'da bir haftada 29 bin 397 sürücü ve araç denetlendi
        78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında bilirkişi heyeti raporu; 2 bakanl...
        78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında bilirkişi heyeti raporu; 2 bakanl...