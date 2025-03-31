Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla farkındalık videosu hazırlandı

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma farkındalığını artırmak amacıyla video klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla farkındalık videosu hazırlandı
        ABONE OL

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma farkındalığını artırmak amacıyla video klip hazırlandı.

        Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ve il protokolünün katılımıyla çekilen videoda, kitapların birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücüne vurgu yapıldı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever'in, "Adalet bilgiyle güçlenir, kitaplar en büyük rehberdir" sözleriyle başlayan video, meydan okuma formatında ilerledi.

        Başsavcı Cansever'in yönelttiği "Ben okuyorum, ya siz?" sorusu, sırasıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü tarafından yanıtlandı.

        Protokol üyeleri, kitap okuma alışkanlığının bireysel gelişim kadar toplumsal ilerleme için de büyük önem taşıdığına dikkati çekerken, meydan okuma Bolu Valisi Abdülaziz Aydın'ın sözleriyle sona erdi.

        Vali Aydın, "Biz her kitapla biraz daha büyüyor, her kelimeyle kendimizi geliştiriyoruz. Peki ya siz, bugün hangi kitabın sayfalarında yeni dünyalar keşfettiniz?" ifadeleriyle kitaba ve bilgiye verilen önemin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu
        Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu
        Jandarma, derede cinayet silahını arıyor
        Jandarma, derede cinayet silahını arıyor
        Bolu Valisi Aydın, sürücü ve vatandaşların bayramını kutladı
        Bolu Valisi Aydın, sürücü ve vatandaşların bayramını kutladı
        Bolu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Milli cimnastikçiler, dünya şampiyonasına giden yolda güç depoluyor
        Milli cimnastikçiler, dünya şampiyonasına giden yolda güç depoluyor
        Bolu'da samanlık ve ahır alev alev yandı
        Bolu'da samanlık ve ahır alev alev yandı