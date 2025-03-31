Bolu'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla farkındalık videosu hazırlandı

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma farkındalığını artırmak amacıyla video klip hazırlandı.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ve il protokolünün katılımıyla çekilen videoda, kitapların birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücüne vurgu yapıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever'in, "Adalet bilgiyle güçlenir, kitaplar en büyük rehberdir" sözleriyle başlayan video, meydan okuma formatında ilerledi.

Başsavcı Cansever'in yönelttiği "Ben okuyorum, ya siz?" sorusu, sırasıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü tarafından yanıtlandı.