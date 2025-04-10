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        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:08
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        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dalman, makamında emniyet personelinin kutlamalarını kabul etti.

        Törene, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile emniyet mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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