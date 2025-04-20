Bolu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pelitözü köyünde Ekrem ve Çetin Yılmaz'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında, bin balya saman ile tarla sulama boruları yandı, sulama tankeri zarar gördü.
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