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        Bolu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:16
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        Bolu'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pelitözü köyünde Ekrem ve Çetin Yılmaz'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangında, bin balya saman ile tarla sulama boruları yandı, sulama tankeri zarar gördü.

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        Galeri
        Galeri
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