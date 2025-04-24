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        "Bolu-Düzce AR-GE Proje Pazarı" açıldı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi, Bolu Ticaret Sanayi Odası, Düzce Ticaret Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Bolu-Düzce AR-GE Proje Pazarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:04
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        "Bolu-Düzce AR-GE Proje Pazarı" açıldı
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi, Bolu Ticaret Sanayi Odası, Düzce Ticaret Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Bolu-Düzce AR-GE Proje Pazarı" başladı.

        Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, BAİBÜ Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı "Akademik Buluşlar ve Ticarileşme" başlıklı sunumda, dünyada markalaşma ve patent alanlarında yaşanan değişimi Türkiye'nin de yakalaması gerektiğini belirtti.

        Dünyada 1970 öncesinde şirket değerlemelerinin sahip olduğu fiziki varlıklarla ölçüldüğünü ancak bunun günümüzde fikri mülkiyetlerle ölçüldüğüne işaret eden Durak, "Ülkemizin birçok değeri var. Birçok markalaşan, öne çıkan firması var. Eğer patentiniz, fikri mülkiyetiniz yoksa, bir işi başkaları sizden çok daha iyi yapabilir, ucuza mal edip çok daha ucuza satabilir. Çalışmanız, AR-GE yaptığınız buluş, hayatı kolaylaştıran süreciniz varsa patentle bunu koruma altına alarak geliştirebilirsiniz." diye konuştu.

        Durak, dünya genelindeki fikri mülkiyet başvurularında ciddi artış yaşandığını bildirerek, farkında olunmasa bile Türkiye'nin bu alanda çok büyük başarılar elde ettiğine dikkati çekti.

        Türkiye'nin, dünyada sınai mülkiyet aktiviteleri içerisinde 9. sırada yer aldığını aktaran Durak, "Tasarım başvurularında Çin'den sonra 2. sıradayız. Bu bizim açımızdan çok büyük gurur. Marka başvurularında dünyada 6. sıradayız. Avrupa'da ikinci. Patent başvurularında dünyada 12. sıradayız. Genel olarak Türkiye'deki başvuru süreçlerinde, ilaç, kimya, medikal alanındaki başvuru sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Onu biyomedikal, kontrol sistemleri, optik takip ediyor. Elektrik-elektronik, dijital teknolojiler ardından da mekanik, otomotiv, savunma sanayi başvuruları." diye konuştu.

        - "Eğer ticari ayağını tamamlayamazsak fikri mülkiyetin de bir anlamı kalmıyor"

        Durak, Türkiye'de yaşanan tüm olumlu gelişmelere rağmen elde edilen ürünlerin gelire dönüştürülmesi konusunda halen yeterli durumda olunmadığını kaydetti.

        Hedeflerinin, geri dönüşlerin çok daha yüksek gelirlere dönüşmesi olduğunu anlatan Durak, "Bununla ilgili başarı hikayelerimiz var ama arttırmamız lazım. Eğer ticari ayağını tamamlayamazsak fikri mülkiyetin de bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden akademisyenlerimizin patentleri ticarileştirmesi çok fazla önemsediğimiz bir konu." dedi.

        Durak, en çok patent başvurularının yapay zeka alanında geldiğini aktararak, "Bu başvuruların da çoğu Çin'den. Çin bu konuda çok fazla ilerleme kaydetti. Amerika'yı da geçmiş durumda. Çin'den patent başvuru sayısı yılda 1,5 milyon. Amerika'nın başvuruları 254 bin bandında. Markalama süreçlerini geçtiğinizde dünyaya teknoloji transfer etmek, satmak istiyorsanız fikri mülkiyete sahip olmanız lazım. Yoksa zaten satamazsınız. Çin fasonluktan markalaşmaya geçerken bu süreci gördü. Marka olmanız için fikri mülkiyette kuvvetli olmanız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, öğrenciler, araştırmacılar, girişimciler ve şirketlerin bir araya gelerek projelerini tanıtma fırsatı bulduğu ve işbirlikleri tesis ettiği etkinlikte, aynı zamanda ortak aklın, bilimsel birikimin ve üretken işbirliklerinin buluştuğu bir platformun hayata geçirildiğinin altını çizdi.

        Aydın, etkinliğin akademisyenlerin vizyonunu, araştırmacıların emeğini, sanayi temsilcilerinin tecrübesini ve girişimcilerin cesaretini bir araya getirdiğine dikkati çekerek, "Bölgemiz için çok kuvvetli bir sinerji oluşturuyor. Bilim ve teknolojinin toplumla buluştuğu bu tür organizasyonlar sadece üniversitelerimizin değil aynı zamanda bölgesel kalkınmanın da temel yapıtaşlarıdır." diye konuştu.

        BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Türkiye'yi bilim ve teknoloji üzerinde yükseltecek bir iradenin; yapay zeka, sağlık, tarım, enerji, sanayi, sıfır atık ve karbon ayak izi gibi birçok alanda dönüşüm yaratacak projelerin ortaya koyulduğu etkinliğin sadece bugünün değil yarının Türkiye'sini de inşa etmek için önemli olduğunu ifade etti.

        Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de bilgiyi üretme, akademi ile uygulamayı buluşturmanın stratejik hedef olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

        Protokol üyeleri, konuşmaların ardından stantlarda yer alan projeleri inceledi.

        Öğrenciler, araştırmacılar, girişimciler ve şirket temsilcilerinin bir araya geldiği, projelerin tanıtıldığı ve işbirliklerinin tesis ettiği proje pazarı bugün sona erecek.

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