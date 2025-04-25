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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Seben ilçesinde arıcılık kursu düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:08
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        Bolu'nun Seben ilçesinde arıcılık kursu düzenlenecek.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Seben Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde arıcılık ve bal üretiminin artırılması amacıyla kurs açılacağı bildirildi.

        Açıklamada, 2 Mayıs'ta başlayacak kursa başvuruların e-yaygın sistemi üzerinden yapılacağı kaydedildi.

        Eğitimlerde, arıcılık malzemeleri ve bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık ile arı sağlığı konuları hakkında bilgiler verileceği ifade edildi.

        - Hacı adaylarına sağlık bilgisi eğitimi verildi

        Seben Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hacı adaylarına yönelik temel sağlık bilgisi eğitimi verildi.

        Eğitim kapsamında, sağlığın korunması ile ilgili alınması gereken tedbirler, hacda sağlık hizmetleri anlatıldı.

        Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, yolculuk öncesi ilaçlar ve raporlar konularında da bilgi verildi.

        - Kıbrsıcık'ta uçurtma şenliği düzenlendi

        Kıbrıscık Şehit Süleyman Tombak İlkokulu ve Kıbrıscık Ortaokulu tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

        Öğrencilerin doyasıya eğlendiği şenliğe, Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör, İlçe Emniyet Amiri Tunahan Alparslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanç, İlçe Müftüsü Mücahid Dural da katıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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